Киев, 3 октября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. На Украине столкнулись два транспортных средства — микроавтобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в воскресенье, 3 октября, в Броварах. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Водитель автомобиля Volkswagen EOS на перекрестке совершал поворот налево и не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes-Benz Sprinter, — говорится в сообщении. — От удара автомобиль Volkswagen EOS отбросило на остановку общественного транспорта».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.