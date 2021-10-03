Киев, 3 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский совместно с братьями Шефирами зарегистрировал в офшорах компанию. Об этом сообщается в фильме-расследовании «Следствие. Инфо».

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По данным авторов фильма, трастовым владельцем компании является глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

«В сердце сети ранее неизвестная компания Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне глава СБУ Иван Баканов», — утверждается в фильме.

Кроме того, авторы картины заявили, что Зеленский с соратниками может быть причастен к денежным переводам $40 млн, полученным от структур олигарха Игоря Коломойского.