Москва, , 22:53 — REGNUM Россия не должна уступать свою сферу влияния на Кавказе Турции потому что это может привести к образованию враждебного «подбрюшья».Об этом 2 октября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

«Руководство Армении бесхребетно и безвольно, и это тоже преступление. Я надеюсь, что Россия очень хорошо понимает, что Кавказ, Армения — это ее зона политического влияни, я и что если эту зону уступят туркам, они пойдут дальше», — заявил эксперт.

«Это не просто война за горные районы или сёла, результат противостояния может изменить расклад будущего. Через 5−10 лет после сдачи Арцаха Россия получит огромное протурецкое подбрюшье, которое впоследствии пойдет на конфликт с Россией», — заявил эксперт.

«Турки и сейчас не признают Крым российским. Далее они обязательно заявят претензии на Северный Кавказ, Башкирию, Чувашию», — заключил Муканян.

Напомним, что ранее в прямом эфире турецкого государственного телеканала TRT-1 была продемонстрирована карта Турции и ее сферы влияния, куда входили многие территории России, Украины, стран Африки и Ближнего Востока.