Москва, 3 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. По итогам медицинского обследования будет определено участие полузащитника «Монако» Александра Головина в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года в составе сборной России. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Кирилл Венедиктов Александр Головин

«По итогам МРТ-исследования будет принято решение, сможет ли 25-летний футболист принять участие в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022 в составе национальной команды России», — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Головин получил травму в матче чемпионата Франции «Монако» — «Бордо» 3 октября.