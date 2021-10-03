Алеппо, Сирия, , 22:29 — REGNUM Населённые пункты в сирийской провинции Алеппо подверглись за последние сутки обстрелам боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 3 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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В результате обстрелов получили ранения двое сирийских военных.

«В провинции Алеппо в результате обстрелов из стрелкового оружия, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Руйаха и Бакдина, получили ранения два сирийских военнослужащих», — рассказал Кулить.

По данным российских военных, за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы 17 обстрелов с позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Шесть обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб, пять обстрелов в провинции Латакия, три обстрела в провинции Алеппо и три обстрела в провинции Хама.

Кроме того, 3 октября было проведено российско-турецкое патрулирование на территории сирийской провинции Хасеке по маршруту Дейруна-Ага — Каргу.

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