Алеппо, Сирия, 3 октября 2021, 22:29 — REGNUM Населённые пункты в сирийской провинции Алеппо подверглись за последние сутки обстрелам боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 3 октября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
В результате обстрелов получили ранения двое сирийских военных.
«В провинции Алеппо в результате обстрелов из стрелкового оружия, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Руйаха и Бакдина, получили ранения два сирийских военнослужащих», — рассказал Кулить.
По данным российских военных, за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы 17 обстрелов с позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Шесть обстрелов зафиксировано в провинции Идлиб, пять обстрелов в провинции Латакия, три обстрела в провинции Алеппо и три обстрела в провинции Хама.
Кроме того, 3 октября было проведено российско-турецкое патрулирование на территории сирийской провинции Хасеке по маршруту Дейруна-Ага — Каргу.
Читайте ранее в этом сюжете: SANA: боевики перебросили в Идлиб ракеты с отравляющими веществами