Вашингтон, 3 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. США на фоне заявлений Вашингтона о непрерывных усилиях по борьбе с коррупцией, стали крупнейшим убежищем для незаконно нажитых капиталов и налоговых преступников, сообщает 3 октября британское издание Guardian.

Pixabay.com Уклонение от уплаты налогов

К такому выводу издание приходит на основании «утечки», более известной как «Досье Пандоры».

«Документы дают основание полагать, что штат Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях», — сообщает издание.

Напомним, документы из «Досье Пандоры» содержат информацию о незаконных перемещениях капиталов из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту, Неваду и другие американские штаты.

«Они превратились в лидеров по предоставлению финансовой тайны, в то время как политические и правоохранительные усилия крупных держав сосредоточены на традиционных оффшорах — Багамы, Кайманы и другие», — отмечают исследователи документов.

По данным журналистов, активы клиентов в трастах только Южной Дакоты увеличились за последние 10 лет более чем в четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «Досье Пандоры» о причастности десятков мировых лидеров и сотен высших чиновников к оффшорным финансовым и налоговым афёрам.