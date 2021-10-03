Москва, 3 октября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Рапорт делегата матча десятого тура чемпионата России между «Ахматом» и «Спартаком» в связи с инцидентом с болельщиками гостей в подтрибунных помещениях намерена изучить Российская Премьер-лига (РПЛ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

«Изучим рапорт делегата, — говорится в сообщении пресс-службы лиги. — По видео сложно что-то понять».

Напомним, ранее появилась информация о том, что во время матча «Ахмат» — «Спартак» якобы избили двух фанатов команды гостей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты грозненского «Ахмата» уступили московскому «Спартаку» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Грозном и завершилась со счетом 0:1.