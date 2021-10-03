Будапешт, 3 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Транзит газа через Украину в Венгрию продолжается, вопреки сообщению компании «Оператор ГТС Украины». Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте оператора.

Ratfink1973 Природный газ

По официальным данным, на субботу, 2 октября, транзит газа в Венгрию составил 2 млн 310 тыс. куб. метров. Днем ранее данный показатель составил 4 млн 800 тыс. куб. метров.

Напомним, ранее «оператор ГТС Украины» заявил, что транзит газа в Венгрию прекращен с 1 октября.