Мехико, 3 октября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Количество местных жителей, эвакуированных из штата Керетаро в центральной части Мексики, превысило три тыс. человек, сообщает 3 октября газета Milenio.

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Эвакуация проводится военными из-зв продолжающегося наводнения. Жителей девяти районов, расположенных у реки Сан-Хуан, вышедшей из берегов из-за сильных дождей, вывозят в безопасные места.

Данных о погибших или пострадавших не сообщалось, объем материального ущерба не установлен.

Эвакуация будет продолжаться, так как дожди в этом регионе не стихают.