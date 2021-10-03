Красногорск, 3 октября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. По факту крушения вертолета в Подмосковье возбудили уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом 3 октября сообщила ТАСС представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

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«По данному факту (по факту крушения вертолета) возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщила она.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября в Подмосковье потерпел крушение вертолет Robinson.

ЧП произошло 3 октября в городе Лыткарино. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

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