Кабул, 3 октября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В северной части столицы Афганистана вечером 3 октября прогремели два взрыва, сообщает местное информагентство Asvaka.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным агентства, в одном из районов Кабула идёт бой. Утверждается, что в нём участвуют сторонники радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом в нескольких кварталах этого района отмечены пожары.

О погибших и раненых пока ничего не известно.

Стоит отметить, что днём 3 октября в Кабуле сработало взрывное устройство возле мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью одного из руководителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллы Муджахида. В результате было убито 12 человек, 32 получили ранения.

Не исключено, что после этого в Кабуле начали облавы на причастных к этому взрыву противников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).