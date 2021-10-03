Будапешт, 3 октября 2021, 21:24 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика брюссельской элиты в отношении России и Китая противоречит интересам Евросоюза. Об этом сообщает Parlamentni listy.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что содружество теряет своих крупнейших партнеров из-за того, что в своих решениях Брюссель оглядывается на Соединенные Штаты.
В частности, по мнению Орбана, Евросоюз не может использовать гигантские экономические возможности Китая лишь потому, что Вашингтон считает Пекин своим противником.