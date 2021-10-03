Будапешт, 3 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика брюссельской элиты в отношении России и Китая противоречит интересам Евросоюза. Об этом сообщает Parlamentni listy.

Európa Pont Виктор Орбан

«Если речь идет о России и Китае, то Евросоюз сидит на коне, повернувшись в сторону его хвоста. У него нет армии, хотя Россия понимает политику, опирающуюся на военную силу и уважает ее язык. При этом ЕС тормозит торговлю с Россией, хотя в наших бизнес-интересах является тесное сотрудничество с РФ», — отметил Орбан в интервью изданию.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что содружество теряет своих крупнейших партнеров из-за того, что в своих решениях Брюссель оглядывается на Соединенные Штаты.

В частности, по мнению Орбана, Евросоюз не может использовать гигантские экономические возможности Китая лишь потому, что Вашингтон считает Пекин своим противником.