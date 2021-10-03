Грозный, 3 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Футболисты грозненского «Ахмата» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 3 октября на стадионе в Грозном, завершилась со счетом 0:1.

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Героем встречи в составе гостей стал Александр Соболев, который забил мяч на 41-й минуте.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Футболисты грозненского «Ахмата», в активе которых 12 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты московского «Локомотива» уступили команде «Ростов» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:2.

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