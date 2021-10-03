3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента Украины о том, что его страна не достигнет успеха без силы и наглости.

Тимур Кондратьев, , 21:48 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без сильной и «наглой» международной политики страна не достигнет успеха, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Ага, Украина такая наглая! Такая наглая! Попрошайничество — вот ваша реальная политика. В этом вам равных действительно нет, но это уже всем окружающим странам надоело», — указывает Саша Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Украины не вполне отдаёт себе отчёт в том, что такое «наглость». Граждане подозревают, что если украинская элита слишком сильно заиграется, то даже США дадут стране от ворот поворот, оставив Украину в одиночестве перед лицом надвигающихся проблем.

«Чтобы вести наглую политику, надо иметь то, чего нет у других, либо очень сильную армию. Для примера можете посмотреть на Турцию, которая мнение всех остальных стран на одном месте вертела. А одной лишь наглостью только ботинком по зубам добьешься», — поделился своим мнением Алексей М.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина только и делает, что достаёт окружающие страны бесконечными просьбами и требованиями, но сама ничего дать не способна, что естественным образом вызывает чувство неприятия.

«Этот человек не уважает себя, ходит, попрошайничает у всех. А ему в ответ только обещания. Хочет нажиться, а не получается. Вот как это ситуации можно говорить о какой-то наглости Украины в позитивном ключе? Это её самый жирный минус!» — считает Вячеслав К.

Часть людей считает, что на Украине есть только один способ добиться успеха — ещё сильнее усилить свою русофобию. Но у такого пути два исхода: возможность сесть на шею США и полный крах, если Вашингтон потеряет интерес к такой стране.

«Ерунда. Залог успеха «Украины» — это русофобия и поддержка американского плана окружения России, известного как «план «Анаконда». Без русофобии не будет оснований отделять жителей страны от граждан России и Белоруссии. А без поддержки американцев не будет денег. Сказал бы уж правду, все её так или иначе знают давно», — советует Дмитрий Б.

Центр. ВСУ. Украина. Донбасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что на Украине сейчас нет никаких преимуществ перед другими странами, поэтому «наглость» является проявлением слабости, а не сильной чертой сильного государства.

«Среди украинцев распространена такая неприятная черта — хвастаться друг перед другом тем, чего, собственно, нет. От кого эта черта? Среди русских я такое нечасто встречаю. Вероятно, это признак комплекса неполноценности, что неудивительно на Украине», — считает «Вжижка В».

Нашлись и те, кто убеждены, что никакая наглость не принесёт украинскому народу счастья.

«Пословица гласит: «Наглость — второе счастье», вот только принесёт ли эта его наглость счастье для народа Украины? Жителям страны, в которой всё покупается и продаётся. Где закрываются последние предприятия-гиганты. Где ведущую роль играет нацистско-бандеровская хунта. Где земля, и та уже не принадлежит людям. Единственное, что очень хорошо преподносится, так это русофобия в лице лживых руководителей страны», — пишет Татьяна В.

Напомним, 3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки во Львовскую область о том, что без сильной и «наглой» международной политики страна не достигнет успеха.