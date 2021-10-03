Москва, 3 октября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле уступили команде «Ростов» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла 3 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Джирано Керк (автогол) и Дмитрий Полоз. У хозяев поля мяч забил Константин Марадишвили.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе девять очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых 17 баллов, находятся на четвертой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты санкт-петербургского «Зенита» уступили команде «Сочи» в домашнем матче десятого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2.

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