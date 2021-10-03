Москва, 3 октября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. После раскола между церквями начнутся активные действия на канонических территориях, начнется активное взаимное проникновение. Об этом заявил 01 октября корреспонденту протоиерей Максим Обухов.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

«После раскола начнутся действия на канонических территориях. Мы будем вынуждены начать окормление православных христиан на территории Турции. Русских там сейчас намного больше, чем греков. Мы будем вынуждены работать с Африкой, там непочатый край работы, особенно в Центральной Африке», — заявил эксперт.

«Особенно не стоит недооценивать возможности и связи Константинопольского патриархата с элитами западных стран. Это разветвленная международная сеть, которая, несмотря на малую численность по сравнению с РПЦ (меньше в 10 раз), способна конкурировать с таким гигантом, как РПЦ», — заявил Обухов.

Напомним, что представители РПЦ и Украинской православной церкви крайне негативно восприняли вмешательство Константинопольского патриархата в украинский политический процесс.