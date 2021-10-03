Москва, , 21:00 — REGNUM Разрыв между Москвой и Константинополем приведет к большим изменениям в православном мире. Об этом заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

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«Мировое православие изменится, оно будет другим. Противостояние между Константинополем и Москвой будет продолжаться и усиливаться. Возникает вопрос, хватит ли у нас ресурсов у нас для этой конфронтации», — заявил эксперт.

«Начнется передел сфер влияния, начнут прорисовываться границы. Кто-то присоединится к православному большинству, которое представляют Русская и Украинская православные церкви вместе. Кто-то присоединится к другому лагерю, кто-то сохранит нейтралитет. Русская православная церковь должна будет измениться. Должны будут измениться внешняя политика. Ожидаются большие изменения на Африканском континенте. Сейчас его контролирует греческое меньшинство», — заявил священник.

Напомним, что иерархи РПЦ ранее предпринимали активные дипломатические усилия по урегулированию украинского церковного вопроса.