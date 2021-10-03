Москва, 3 октября 2021, 21:00 — REGNUM Разрыв между Москвой и Константинополем приведет к большим изменениям в православном мире. Об этом заявил 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

Заседание Священного Синода РПЦ
Заседание Священного Синода РПЦ
Patriarchia.ru

«Мировое православие изменится, оно будет другим. Противостояние между Константинополем и Москвой будет продолжаться и усиливаться. Возникает вопрос, хватит ли у нас ресурсов у нас для этой конфронтации», — заявил эксперт.

«Начнется передел сфер влияния, начнут прорисовываться границы. Кто-то присоединится к православному большинству, которое представляют Русская и Украинская православные церкви вместе. Кто-то присоединится к другому лагерю, кто-то сохранит нейтралитет. Русская православная церковь должна будет измениться. Должны будут измениться внешняя политика. Ожидаются большие изменения на Африканском континенте. Сейчас его контролирует греческое меньшинство», — заявил священник.

Напомним, что иерархи РПЦ ранее предпринимали активные дипломатические усилия по урегулированию украинского церковного вопроса.