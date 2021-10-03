Вашингтон, 3 октября 2021, 20:48 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп потребовал лишить Пулитцеровской премии газеты The New York Times и The Washington Post, врученной изданиям за статьи о расследовании «российского вмешательства» в выборы главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает RT.
По словам Трампа, публикации основаны на лживых сообщениях о том, что между Кремлем и штабом экс-главы государства существовали связи.
Напомним, в феврале 2020 года штаб Трампа подал иск против газеты The New York Times, обвинив редакцию издания во лжи о сговоре Трампа с Россией.