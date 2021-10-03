Пекин, , 20:48 — REGNUM Человечество обязательно столкнется с новым вирусом, свойства которого никому не известны, заявил 3 октября на международном форуме науки и технологий в Киото глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

Распространение вируса

В свете такой перспективы Гао Фу предложил несколько принципов взаимодействия для подготовки мер по противодействию таким угрозам.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые необходимо решать», — отметил китайский учёный.

«Будущему человечеству необходимо вместе работать над решением проблемы. Поэтому я предлагаю «четыре принципа»: сотрудничество (cooperation), соревнование (competition), обмен информацией (communication) и координация усилий, порой и с третьей стороной (coordination)», — заявил Гао Фу.

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