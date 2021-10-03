Москва, , 20:44 — REGNUM Русской православной церкви следует провести «определённую работу над ошибками». Об этом заявил 1 октября корреспонденту ИА REGNUM протоиерей Максим Обухов.

Патриарх Константинопольский Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается уже состоявшегося раскола. Есть подготовка к каким-то решениям, и, видимо, по результатам Архиерейского собора РПЦ они будут претворены в действия. Эти решения будут, очевидно, касаться Украины, Константинопольского и Александрийского патриархатов. Ясно, что этот разрыв уже состоялся де-факто, его закрепят юридически», — заявил эксперт.

«Со всей остротой встанет вопрос о том, каким будет вселенское православие в будущем, каким будет православный мир, каким будет место Русской православной церкви в этом мире», — отметил клирик.

«Необходимо провести определенную работу над ошибками, может быть мы что-то упустили. Может быть с нашей стороны что-то можно было предотвратить. Хотя это было и маловероятно», — пояснил Обухов.

Напомним, что патриарх Вселенский (Константинопольский) Варфоломей принимает активное участие в политических событиях на Украине, и своим томосом он даровал ей автокефальный статус, что лишь усилило церковный раскол на данной территории.