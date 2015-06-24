Красногорск, 3 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Silkadv.com Вертолет

ЧП произошло 3 октября в городе Лыткарино. По последним данным, в результате крушения вертолета погибли три человека.

«Вертолет Robinson упал на Тураевское шоссе в г. Лыткарино, — сказал источник. — … Все погибли».

В настоящее время выясняются причины происшествия.