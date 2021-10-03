Москва, 3 октября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Украина — государство-сателлит, которое подчиняется приказам извне. Об этом 2 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM руководитель организации «Добровольцы Русской весны» Филипп Венедиктов.

U.S. Army Europe ВСУ

«Причина официального выхода Украины из соглашения о перемирии только одна. Как государству-сателлиту им просто отдали необходимые указания свыше. Видимо, «западные партнеры» пытаются на этом поле отыграть поражения в Сирии, Афганистане и других подобных Украине государствах, которыми они пользуются для достижения своих геополитических целей», — заявил эксперт.

«Не думаю, что Украина решится на полномасштабную войну с Россией. ВСУ не способны, несмотря на бахвальство некоторых их политиков и военных, на подобные операции. Это очевидно. Даже если они получат приказ от «западных партнёров», это будет означать приказ о самоубийстве. Для России подобная операция будет сродни «семидневной войне» с Грузией. И закончится максимально быстро», — заявил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком вооруженных сил Украины Валерий Залужныйзаявил о том, что украинская армия будет открывать огонь и использовать беспилотники для ударов по Донбассу без согласования с руководством в Киеве.