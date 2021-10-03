Лондон, 3 октября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила о необходимости победы демократических стран над авторитарными за экономическое влияние в мире. Об этом она сообщила во время съезда Консервативной партии в Манчестере.

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«Перед демократическим миропорядком стоит суровый выбор: отступить перед лицом злонамеренных сил и отсиживаться в окопах или объединиться, чтобы двигать вперед дело свободы», — подчеркнула Трасс.

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметила, что Лондон стремится к укреплению партнерства в сфере безопасности с такими странами как Канада и Индия.