3 октября 2021 | Время чтения 2 мин

На данном этапе главе политические силы в Грузии по- своему решали свои задачи. Правящая партия «Грузинская мечта» удержала власть, пункт соглашения Шарля Мишеля о 43% и внеочередных парламентских выборах утерял свою актуальность. «Единое национальное движение» укрепило позиции в качестве главной оппозиционной партии, получило пространство для маневра и может взять под контроль Тбилиси.

Станислав Тарасов, , 22:17 — REGNUM



Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районных собраний (сакребуло). Явка оказалась достаточно высокой — 51,92%. По данным ЦИК республики по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) набирает 46,5% голосов, а у партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) — 30,7%.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

К этому событию было приковано повышенное международное внимание в силу того, что накануне в Грузию нелегально вернулся после многолетнего отсутствия Саакашвили. Он был задержан, поскольку заочно осужден в Грузии по двум уголовным делам. Тем не менее, по оценке многих экспертов, этот фактор сыграл свою роль в процессе мобилизации оппозиции для участия в выборах. По замыслу экс-президента, необходимо было завершить первый этап политического кризиса в Грузии, который начался после того, как оппозиция не признала состоявшиеся 31 октября 2020 г. парламентские выборы и объявила бойкот работе законодательного органа. Промежуточный этап в кризисе был обозначен 19 апреля, когда появился представленный и сначала принятый как оппозицией, так и правящей партией подготовленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем документ, согласно которому в случае, если «Грузинская мечта» наберет меньше 43% на местных выборах, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Они, по замыслу оппозиции, должны привести к устранения от власти ГМ. Правда, потом правящая партия вышла из этого соглашения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили голосует на избирательном участке Gov.ge

События действительно развивались по «революционному» сценарию. Сначала конкурирующие политические силы со ссылкой на экзитполы и свою арифметику сообщали каждая о своей победе. Брифинги друг за другом провели премьер-министр Грузии и политический секретарь правящей партии Ираклий Гарибашвили, а также председатель ЕНД Ника Мелия. Потом атаке подверглась Центральная избирательная комиссия, которую обвинили в «сознательной задержке обнародования итогов выборов». Но ситуацию разрядили многочисленные международные наблюдатели, которые оценили выборы в Грузии как «свободные и конкурентные». После этого оппозиция заявила, что никаких заявленных акций протеста не будет, «хотя насчет завтра и послезавтра пока ничего не может сказать».

Ника Мелия European People's Party

В таких суждениях есть своя логика, ведь как минимум в 20 городах Грузии должны состояться вторые туры выборов мэров, и оппозиция имеет шансы провести своих представителей. Акции протеста могут сорвать этот процесс. А так борьба между кандидатами правящей ГМ и крупнейшей оппозиционной партии страны ЕНД будет продолжаться в общепринятом демократическом формате. Кстати, ЕНД лидирует на пропорциональных выборах в местные совещательные органы в 11 городах Грузии и имеет шанс взять под свой контроль Тбилиси, центр политической жизни, что может в дальнейшем серьезно повлиять на развитие событий в стране.