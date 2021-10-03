3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:19 — REGNUM Заявление посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой о том, что за инициативой Софии по высылке российских дипломатов из страны стоят Соединённые Штаты Америки, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг Болгарии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

»Стыдоба позорная. Каждый продался за бакс и джинсы с колой. Что наши продались в 90-е, что остальные страны сейчас. Никакой дальновидности и желания строить будущее. Лишь бы баксы были и задница в тепле. Тьфу! Животные продажные!» — написал Роман М.

Элеонора Митрофанова A.Savin

Многие граждане были крайне разочарованы подобным отношением со стороны Болгарии — некогда дружественной по отношению к нам страны.

«Да плевать нам уже на этих некогда «братушек». Они всегда выступали за тех, кто против России. Мало их гнобили османы, а Россия вечно спасла их. Забыли добрую волю российского народа», — поделился своим мнением Игорь Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что болгарам больше не стоит ждать помощи со стороны России, им остаётся только пенять на себя.

«Уйдут русские, в Болгарию тут же намылятся турки. Конечно же, братушки снова будут просить о помощи, но в этот раз уже не прокатит — нам будет пофигу», — отмечает Vika J.

Часть людей считает, что США могли бы только предложить Болгарии выслать российских дипломатов, основное решение в любом случае оставалось за болгарской элитой, которая предала Россию.

«Если бы Болгария не хотела сама высылать нашу дипломатическую миссию, то США там ничего не сделали бы. США хочет и Болгарию заграбастать, как и Украину, похоже. И базу там поставят, и бактериологическую лабораторию — полный комплект. В такой ситуации зеркальный ответ мало чем поможет. Надо не ждать, пока на нас нападут, а решать этот вопрос самим и без предупреждения. Заставить силой США покинуть наши бывшие республики, да так, как и в Афганистане, чтобы бежали и пятки их сверкали!» — считает Галина П.

Смена караула у президентского дворца в Софии Скурихин

Ряд пользователей указывает на то, что за время сотрудничества с Евросоюзом и Соединёнными Штатами некогда солнечная Болгария превратилась в хмурый отсталый европейский регион без намёка на будущее.

«Чем это США и ЕС Болгарии помогают? Тем, что уничтожили там производство? Я последний раз в Болгарии был в 2016-м году. У меня знакомая в Софии живёт, местный нотариус. У них там самой престижной средней школой считается русская школа при российском посольстве и, естественно, попасть туда могут далеко не все дети. А сама Болгария выглядит очень неважно. Угнетающе, можно даже сказать. Народ разъехался по Евросоюзу в поисках работы, сельское хозяйство уничтожено, работы нет. В общем, помогли америкосы, как всегда», — указывает Жорж М.

Нашлись и те, кто уверен, что болгары, по сути, уничтожили отношения с русскими, отдав предпочтение служить Западу.

«Надо просто перестать нам уже воспринимать болгар в качестве нашего братского народа. Всё уже, нет никакой братскости уже давно. Это территория влияния Российской Федерации, и нам был причинён ущерб, который кому-то рано или поздно придётся восполнить», — написал Александр С.

Напомним, 3 октября посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила РИА Новости о том, что за инициативой Софии по высылке российских дипломатов из страны стоят Соединённые Штаты Америки.