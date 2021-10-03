Воронеж, 3 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. В результате возгорания в жилом доме в Воронеже погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Воронежской области.

Пожар

«В 10:53 поступило сообщение о загорании частного жилого дома [площадью] 10 на 12 по улице Нестерова в Воронеже. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади. Пострадала женщина 1947 года рождения, она госпитализирована с ожогами. К сожалению, на месте пожара также обнаружены погибшие: мальчик 2014 г. р., мужчина 1955 г. р., мужчина 1987 г. р.», — отметили в МЧС.

Сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать возгорание, в настоящее время компетентные органы выясняют причину произошедшего.