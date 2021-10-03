Москва, 3 октября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Москве столкнулись сразу три транспортных средства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 3 октября на Волгоградском проспекте на пересечении с Остаповским проездом. По последним данным, в результате аварии пострадали два ребенка.

«На Волгоградском проспекте … произошло столкновение трех легковых автомобилей: Mercedes, Nissan и Infiniti», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.