Тегеран, 3 октября 2021, 19:50 — REGNUM В иранском городе Арак ядерный реактор на тяжелой воде будет запущен в течение одного года, заявил официальный представитель комиссии по энергетике меджлиса (парламента) Ирана Мостафа Нахаи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение по вопросу о возвращении Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе пока не принят, мяч находится на стороне Тегерана.
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