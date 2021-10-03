Тегеран, 3 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В иранском городе Арак ядерный реактор на тяжелой воде будет запущен в течение одного года, заявил официальный представитель комиссии по энергетике меджлиса (парламента) Ирана Мостафа Нахаи.

ulleo Ядерная программа

«В течение одного года будет запущен реактор IR-20 в Араке», — цитирует его агентство Fars.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение по вопросу о возвращении Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий по его ядерной программе пока не принят, мяч находится на стороне Тегерана.

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