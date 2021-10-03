Новосибирск, 3 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Новосибирске проводится проверка по факту гибели женщины в результате пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СКР по Новосибирской области В Новосибирске на пожаре погибла женщина

«Сегодня около 10:00 (время местное) в частном доме на улице спуск Ногина в Железнодорожном районе города Новосибирска произошёл пожар. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины, — уточнили в ведомстве. — По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение уголовно-процессуальной проверки».

Сейчас выясняются точная причина возникновения пожара и обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.