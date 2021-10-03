3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:17 — REGNUM Заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «без купюр», но нарушила своё слово, пустив в эфир лишь десятиминутный ролик, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 3 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Лукашенко даёт интервью телекомпании CNN President.gov.by

"Он что, думал, что мировой топовый телевизионный канал будет его показывать целый час? Если бы это было возможно, то товарищ Ким Чен Ын там имел бы абонемент на 24/7. К сожалению, американское телевидение не так устроено», — пишет Michail V.

Многие пользователи пришли к выводу, что крайне недальновидно доверяться таким известным пропагандистским телеканалам, как CNN, ведь их целью не является демонстрация правды.

«Учитывая, что CNN — это лживая помойка, от них этого и следовало ожидать. Кромсают так, как им самим хочется, а иначе вдруг правда всплывёт — и американский народ узнает, как оно на самом деле обстоит. Тогда всем боссам Америки придётся сигать с небоскрёба, вопя: «Лукашенко идёт!» — шутит Pom P.

Александр Лукашенко и обозреватель телекомпании CNN Мэтью Чанс President.gov.by

«Нечего было им вообще давать интервью. Это же западный лживый телеканал! На что он надеялся-то?» — задаётся вопросом Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что руководству Белоруссии можно сделать ход конём и продемонстрировать всему миру полную версию интервью без какой-либо цензуры.

«Может, я чего-то не понимаю, но что мешает белорусскому телевидению смонтировать полнометражный ролик с интервью, озвучить на английском, добавить английские субтитры и опубликовать в YouTube? А далее делаем комментарии из оригинального ролика со ссылками на полнометражный вариант. Почему нет? Нужно быть при этом готовым к блокировке канала, но в целом это всё можно и нужно делать!» — считает Сергей Б.

Часть людей считает, что CNN вырезала часть интервью Лукашенко вынужденно, чтобы не вгонять своих зрителей в тоску.

«Судя по тому, какие интервью даёт Лукашенко белорусским СМИ в стиле: «Запад хочет оккупировать Беларусь», «Все, кто против президента, те проплаченная Литвой пятая колонна» и т. д., CNN правильно сделала, что урезала большую часть интервью. Там, видимо, не так было много смысла, сколько бесконечный поток пропаганды от Лукашенко», — поделился своим мнением Марат М.

Александр Лукашенко даёт интервью телекомпании CNN President.gov.by

Ряд пользователей указывает на то, что такой политик, как Лукашенко, заслуживает того, чтобы его интервью показали «без купюр».

«Меня так смешит либерастня, которая бомбит от Лукашенко, называя его диктатором, узурпатором и прочими словами, требуя чуть ли не военный переворот устроить. Хотя по факту, каким бы он ни был, но благодаря ему сейчас в Белоруссии действуют практически все заводы, оставшиеся с СССР, есть огромный рынок сбыта в виде России, дешёвый газ и социальные гарантии. Ну, а так, либерастнявые зря думают, что при Тихановской или любом другом прозападном политике станет лучше, будет такая же ерунда, как с Украиной: потеря рынка с Россией, при закрытии рынка с Европой, конец всей промышленности в стране, потеря льгот на газ, тотальная миграция населения, снижение ВВП и увеличение цен на всё, что только можно. Ещё ни одной стране от «западной демократии и помощи» лучше не стало, начиная от условного Афганистана и Ливии и заканчивая той же Украиной. А хомяки всё ждут и надеются, что «добрый» дядя Сэм придёт и сделает их жизнь раем», — указывает Артём Р.

Напомним, 2 октября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил о том, что американская телекомпания CNN дала гарантии, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «без купюр», но нарушила своё слово, пустив в эфир лишь десятиминутный ролик.