Кемерово, 3 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 4 октября, ночью и утром ожидается местами на дорогах гололедица, местами гололёдные явления. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Гололёд

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«Переменная облачность. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах преимущественно без осадков, днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, гололедица, дымки», — уточняют синоптики.

Отметим, что по прогнозам, температура ночью в Кузбассе составит −4…+1 °C, днём +1…+6 °C, местами до +11 °C.