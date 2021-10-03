Москва, 3 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Футбольный защитник Арсен Адамов, выступающий за екатеринбургский «Урал», вызван в сборную России на матчи квалификации чемпионата мира (ЧМ) 2022 года со Словакией и Словенией. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба национальной команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной России

«21-летний защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная России по футболу, набравшая после шести матчей 13 очков, находится пока на втором месте в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. При этом прямые путевки в финал турнира получат победители групп. Команды, которые займут вторые места, будут играть в стыковых матчах.

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