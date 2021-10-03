Новосибирск, 3 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным Росстата на 1 сентября 2021 года, размер просроченной задолженности по заработной плате составил 21,4 млн рублей. Об этом сообщает сибирское полпредство.

Долги

В официальной информации говорится, что наибольший размер долга по заработной плате на эту дату сформирован в Кемеровской области (99,8 млн рублей), Красноярском крае (45,5 млн рублей) и Новосибирской области (21,4 млн рублей).

Отметим, что суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в субъектах Сибирского федерального округа составил 207,9 млн рублей.