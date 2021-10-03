Кемерово, 3 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным данным Росстата на 1 сентября 2021 года, оказался наибольший размер долга по зарплате среди регионов Сибирского федерального округа. Это следует из информации, предоставленной сибирским полпредством.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Наибольший размер долга по заработной плате сформирован в Кемеровской области (99,8 миллиона рублей), Красноярском крае (45,5 миллиона рублей) и Новосибирской области (21,4 миллиона рублей). Больше половины всей задолженности — на предприятиях, которые находятся в состоянии банкротства», — говорится в официальной информации.

Отметим, что на 1 сентября суммарный размер просроченной задолженности по заработной плате в сибирских регионах составил 207,9 миллиона рублей — в три раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.