Токио, 3 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Первый снимок планеты Меркурий получен с европейско-японского космического аппарата BepiColombo, сообщает 3 октября Европейское космическое агентство (ЕКА).

GooKingSword Меркурий

Снимок запечатлел одну из зон северного полушария планеты Меркурий, в которой расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, а также равнина Сихту.

«Благодаря совместной европейско-японской миссии BepiColombo удалось запечатлеть вид Меркурия 1 октября 2021 года, во время пролёта космического аппарата мимо планеты», — указано в пресс-релизе ЕКА.

Черно-белый фотоснимок был сделан в 02:44 мск с расстояния в 2418 км от Меркурия.

Напомним, программа BepiColombo направлена на исследование Меркурия и реализуется с 2008 года совместными усилиями ЕКА и Японского агентства аэрокосмических исследований. На орбиту Меркурия планируется вывести два аппарата, задачей которых является всестороннее изучение этой планеты, самой ближайшей к Солнцу.