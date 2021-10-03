Оренбург, 3 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области будет доставлен в следственные органы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

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«УМВД России по Оренбургской области подтверждает задержание подозреваемого в убийстве», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, студентки были зарезаны. Они учились в медицинском колледже, им было 17−19 лет. 3 октября стала известна личность их предполагаемого убийцы. Им оказался 30-летний оренбуржец.