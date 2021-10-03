Новосибирск, 3 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. На вооружение авиационного истребительного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) поступила аэродромная снегоуборочная машина Overaasen RS-400. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

Центральный военный округ Аэродромная снегоуборочная машина

«Машина на базе Камаз-54 601 предназначена для качественного удаление снега, слякоти и мусора со всех искусственных покрытий аэродрома без опасности повреждения самой поверхности, установленных огней углубленного типа и встроенных датчиков» — рассказали в ЦВО.

Отмечается, что техника рассчитана на эксплуатацию при температуре от — 40 °C до +52 °С.