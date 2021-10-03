Новосибирск, 3 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Более тысячи призывных комиссий приступили к работе в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

Mil.ru Осенний призыв

«1061 призывная комиссия приступила к работе в границах ответственности ЦВО в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, — уточнил Линьков. — В состав комиссий включены должностные лица военных комиссариатов, органов местной власти, внутренних дел, управления образования, службы занятости, а также врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу».

Отмечается, что уже 15 октября состоятся первые отправки в войска. Всем молодым людей, направляемым на сборные пункты в ходе осеннего призыва на военную службу, проведут экспресс-тестирование на наличие COVID-19.

Всего в ходе осеннего призыва в 2021 году на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей.