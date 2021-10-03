Вашингтон, , 19:09 — REGNUM ВМС США создают новую оперативную группу «Greyhound» с задачей противодействия российским субмаринам в Атлантике, сообщает 3 октября военно-аналитическое издание National Interest.

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В частности, обозреватель издания Калеб Ларсон напоминает о сентябрьском пресс-релизе Военно-морских сил Соединенных Штатов, в котором сообщалось о новой оперативной группе «Greyhound», укомплектованной эсминцами типа «Арли Бёрк» для «противодействия угрозам со стороны Москвы».

По мнению Ларсона, создание этой группы вызвано постоянно растущими возможностями российского подводного флота, которые теперь «представляют существенную угрозу» для восточного побережья США и для Европы.

Кроме того, он утверждает, что особую обеспокоенность вызывает способность российских субмарин вести разведку, а также уничтожать кабели связи, которые соединяют континенты по дну океана.

«Обрыв этих линий коммуникации создает серьезную угрозу безопасности Штатов и Европы», — пишет Калеб Ларсон.

По его словам, новая оперативная группа «Greyhound» предназначена для удержания морского превосходства США над Россией в западной Атлантике, так как эсминцы типа «Арли Бёрк» обладают мощными средствами борьбы с подводными лодками.

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