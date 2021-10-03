Новокузнецк, Кемеровская область, 3 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Новокузнецке судебные приставы обязали женщину перенести границы земельного участка путём демонтажа забора и ворот. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

02.fssprus.ru Судебный пристав

«Гражданка произвела самовольные постройки садового дома и бани на земельном участке. Её забор и ворота частично занимали территорию общего пользования и тем самым перекрывали проезд к земельному участку соседей. Кроме того, незаконное расположение забора и ворот создавало препятствия для доступа к противопожарному развороту пожарной техники и гидротехническому сооружению — трубе, соединяющей два водоема между собой», — пояснили в ведомстве.

Судебные приставы разъяснили должнице последствия неисполнения судебного решения, после чего она исполнила требования исполнительного документа.