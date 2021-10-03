Москва, , 18:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор во время онлайн-заседания членов правительства, видео этого момента опубликовал телеканал «Россия 1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как видно на кадрах, глава государства заходит в свой кабинет, садится за рабочий стол и берет в руки бумаги. На его компьютере включена трансляция с совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Однако чиновники не сразу заметили появление Путина, вице-премьер Марат Хуснуллин продолжил рассказывать о принятых решениях. Мишустин окликнул Хуснуллина, чтобы он обратил внимание на присутствие президента.

«Я внимательно слушаю, с интересом. Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что безопасность главы Российской Федерации Владимира Путина, который в начале сентября несколько дней провел в Сибири, обеспечивается во время отдыха должным образом.

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