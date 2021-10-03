Новосибирск, 3 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Новосибирске открылся первый в Сибирском федеральном округе центр психологической реабилитации и социальной адаптации для детей с онкозаболеваниями «Добрая Дора». В центре с детьми уже работает психолог, арт-терапевт, хореограф.

Онкология

«Этот центр очень важен и нужен не только жителям нашего региона, но и всей Сибири, — считает уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко. — Психологическая помощь ребятам с онкозаболеваниями и их родителям, социальная работа — неотъемлемые составляющие процесса реабилитации. Долгое лечение, боль, страх, ограничения — что сваливается на плечи маленьких пациентов, взрослым-то порой вынести не под силу. И та поддержка и адаптация к возвращению в обычную жизнь, которая им будет оказываться в новом центре, дорогого стоят».

Отметим, в центре проходят занятия по актерскому мастерству. К реабилитации детей привлекают специально обученных собак, одну из них зовут Дора — в её честь и назван центр.