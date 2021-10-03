Санкт-Петербург, 3 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» на своем поле уступили команде «Сочи» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 3 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Матео Касьерра и Сергей Терехов. У хозяев поля мяч забил Артём Дзюба.

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. Футболисты «Сочи», в активе которых 18 баллов, находятся на третьей позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 2 октября футболисты московского ЦСКА на своем поле сыграли вничью с «Краснодаром» в матче десятого тура РПЛ. Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:0.