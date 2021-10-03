Оренбург, 3 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трёх студенток в городе Гай под Оренбургом, сообщает 3 октября пресс-служба регионального управления МВД.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

Подозреваемый был задержан при попытке угона автомашины в городе Орск.

В данный момент с ним работают следователи.

Напомним, 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай были обнаружены тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья убитая была найдена во дворе.

Все они учились в медицинском колледже и вместе снимали жильё.

В ходе расследования правоохранители вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска. По некоторым данным, на его причастность к убийству указывают вещественные доказательства