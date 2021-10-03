Кемерово, 3 октября 2021, 18:39 — REGNUM Министерство образования Кемеровской области стало первым в России органом власти, который получил сертификат соответствия системе менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001−2015 в национальной системе сертификации (НСС). Минобр внесён в реестр НСС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство образования Кузбасса получило сертификат соответствия системе менеджмента качества
Министерство образования Кузбасса получило сертификат соответствия системе менеджмента качества
Министерство образования Кузбасса

«Сейчас во всех образовательных организациях идёт активная работа по внедрению бережливых технологий. В этом вопросе мы начали с себя и год назад открыли проект разработки и внедрения системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2015. За это время в рамках проекта определены процессы министерства и разработаны все сопровождающие их документы, а также обозначена политика и цели в области качества министерства», — прокомментировала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Отметим, что проект по внедрению СМК нацелен в первую очередь на повышение уровня качества оказываемых услуг населению.