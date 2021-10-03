Кемерово, 3 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Министерство образования Кемеровской области стало первым в России органом власти, который получил сертификат соответствия системе менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001−2015 в национальной системе сертификации (НСС). Минобр внесён в реестр НСС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство образования Кузбасса Министерство образования Кузбасса получило сертификат соответствия системе менеджмента качества

«Сейчас во всех образовательных организациях идёт активная работа по внедрению бережливых технологий. В этом вопросе мы начали с себя и год назад открыли проект разработки и внедрения системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001−2015. За это время в рамках проекта определены процессы министерства и разработаны все сопровождающие их документы, а также обозначена политика и цели в области качества министерства», — прокомментировала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Отметим, что проект по внедрению СМК нацелен в первую очередь на повышение уровня качества оказываемых услуг населению.