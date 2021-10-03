Рим, 3 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Один из элементов исторического моста Индустрии на реке Тибр в Риме уничтожен пожаром, сообщает 3 октября Associated Press.

Цитата из к/ф «Камо грядеши?». реж Мервин ЛеРой, Энтони Манн. 1951. США, Италия Горящий Рим

По данным экстренных служб, возгорание произошло в ночь на 3 октября на территории, где живут бездомные. Возможно, в ходе приготовления пищи произошел взрыв газа. В ходе тушения пожара были эвакуированы посетители трех расположенных рядом с мостом ночных клубов.

В результате никто не пострадал, но одна из секций моста Индустрии выгорела и обрушилась в Тибр.

Сейчас пользоваться мостом запрещено. Из соображений безопасности также закрыт проход под мостом для речных судов.

Мост Индустрии был открыт в 1863 году как железнодорожный, но позднее был переделан в автомобильный и пешеходный.