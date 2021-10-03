Киев, , 18:34 — REGNUM Нападавших на первого помощника президента Украины Сергея Шефира найдут сотрудники правоохранительных органов. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил 3 октября президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на выездном заседании фракции «Слуга народа».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть много деталей, которые я не имею права, пока идет следствие, распространять, — сказал глава государства. — Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, там идет следствие».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Киевской области был обстрелян автомобиль Сергея Шефира. При покушении был ранен водитель чиновника.

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